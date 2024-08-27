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Новости экономики России

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Рубль окончательно отбил атаки покупателей валюты

Торги на российском рынке акций вчера начались с более чем 3-процентного гэпа вверх. Поводом для него послужили как рост сырьевых рынков после пятничного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, так и перекрытие Банком России лазейки для продаж нерезидентских бумаг.

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