Рубль окончательно отбил атаки покупателей валюты

Торги на российском рынке акций вчера начались с более чем 3-процентного гэпа вверх. Поводом для него послужили как рост сырьевых рынков после пятничного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, так и перекрытие Банком России лазейки для продаж нерезидентских бумаг.