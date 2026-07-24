«Спасибо военным за работу»: за ночь над Россией сбили 571 украинский БПЛА

В ночь на 24 июля силы ПВО сбили 571 украинский БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны. В результате атаки в Ленинградской области произошло возгорание на складах во Всеволожском районе — пострадали три человека.
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