Алиев поздравил Путина с победой на президентских выборах

Global Look Press/Kremlin Pool Глава Азербайджана Ильхам Алиев поздравил действующего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента, сообщили в пресс-службе азербайджанского политика.
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