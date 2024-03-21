Кабмин поддержал отправку трудных детей в центры временного содержания

«Ведомости»: правительство России поддержало отправку трудных детей в ЦВС Правительство России поддержало инициативу, согласно которой трудных детей и подростков-рецидивистов можно отправлять в центры временного содержания (ЦВС) на срок до 45 дней.
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