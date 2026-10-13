Собянин: пять беспилотников сбили на подлете к Москве

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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