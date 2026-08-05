РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Переодевшиеся в форму ВС РФ боевики раскрыли позиции ВСУ в Белицком

Переодевшиеся в форму ВС РФ боевики раскрыли позиции ВСУ в Белицком

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Боевики ВСУ, которые пытались осуществить диверсию, надев российскую военную форму, в итоге попали в плен и раскрыли информацию о позициях и численности украинских войск в Белицком (ДНР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии