Переодевшиеся в форму ВС РФ боевики раскрыли позиции ВСУ в Белицком

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Боевики ВСУ, которые пытались осуществить диверсию, надев российскую военную форму, в итоге попали в плен и раскрыли информацию о позициях и численности украинских войск в Белицком (ДНР).
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