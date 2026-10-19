Business Insider Polska пишет, что "Путин не останавливается". Полякам не понравилось, как Россия ответила на заморозку своих активов.
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Нет ничего более постоянного, чем временное
Всё надо было сразу делать, прям на следующий день, не тянуть - а то уже и нашего ЯО ни кто не боится.