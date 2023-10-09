Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока

Война помешает восстановлению Ближнего Востока, так как сближение Израиля с суннитскими арабскими странами под угрозой в результате операции, проводимой палестинским движением ХАМАС, которое поддерживает Иран, пишет французская Le Figaro.
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