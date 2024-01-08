В Мангистау переименуют железнодорожные станции

Министерство транспорта подготовило проект постановления правительства «О переименовании некоторых железнодорожных станций и разъездов и изменении транскрипций названий некоторых железнодорожных станций».
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