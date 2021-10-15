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Очередной провал внутренней политики. Даже в ЕР нет единого мнения о мигрантах

Очередной провал внутренней политики. Даже в ЕР нет единого мнения о мигрантах

авттор - загадки для мозга Фото из открытых источников Добрый день уважаемый читатель.

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Александр
Власти дождутся погромов.
Игорь Тихонов
А что это, если не геноцид русских?
Игорь Лопандин
Не работают они больше на стройках,не выгодно.
ИРАИДА КРАСИЛОВА
Гнать в шею всех мигрантов
Anisimova Lyubov
А почему не на Дальний Восток их приглашают? Не на промыслы? А в самый центр в Москву? Уже сейчас Москву называют москвабадом, а что будет в ближайшем будущем?
хохлошумер
Пиз...ц!
Игорь Ткаченко
Вот точно! Пусть поднимают новые российские земли. А в Москве и так достаточно этих … А не захотят - пусть жрут друг друга в своих странах. Тут недавно в метро рядом сел какой-то этот и смотрел что-то в инете. Про узбеков. Так там через каждое слово: узбекский народ - великий. Кто бы спорил))) Так и пусть сидит там и величествует. Какого хера им тут делать?
Игорь Ткаченко
Надо гнать не столько мигрантов из Москвы и прочих крупных городов, сколько тех бездарных законодателей, которые хер знает чем занимаются за народные денежки, сидя в удобных креслах думы и законодательного собрания. Посмотрите, какие законы они лоббируют, а потом принимают… Да любой дядя из пивнушки сможет предложить более здравое решение. Позорище(((
владимир
Мигрантам при недостойном поведении и даже вызывающим, - пожизненый бан.
владимир
Кто хочет приехать, пусть сами этим вопросом занимаются а не за счëт рф
владимир
Законодатели и прочие пусть к себе на дачу завозят и отвечают за них полностью
владимир
Путний специалист сам найдëт себе работу, если работать захочет

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