Водитель погиб в перевернувшемся автомобиле SsangYong на калужской дороге

В субботу в Боровском районе Калужской области произошла смертельная авария. По данным полиции, 14 сентября в 18 часов 40 минут 34-летний водитель машины SsangYong Kyron двигался от деревни Бортники в сторону деревни Серединское.
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