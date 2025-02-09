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Царьград

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"Просто адище": Трагедия Новоегоровки повторилась в Курщине? "Мясные штурмы", "враньё на самый верх". Враг зашёл в тыл на 5 км

"Просто адище": Трагедия Новоегоровки повторилась в Курщине? "Мясные штурмы", "враньё на самый верх". Враг зашёл в тыл на 5 км

Продолжаются бои за Черкасскую Конопельку и Фанасеевку. Наши командиры привлекли одни из лучших отрядов дронов, которые бьют по скоплению противника.

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