Летающий мини-робот из Беркли обещает стать технологическим прорывом

Представьте себе робота размером с монету, который летает, маневрирует и даже атакует мелкие цели. Инженеры Калифорнийского университета в Беркли создали именно такую машину — самую миниатюрную беспроводную технику в мире.
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