Самолет, летевший из Сочи в Пермь, был вынужден вернуться на стоянку из-за технической проблемы

Неисправность была обнаружена во время взлета.Самолет авиакомпании «Икар», выполняющий рейс Сочи — Пермь был вынужден был вернуться на стоянку в аэропорту Адлера из-за обнаруженной технической неисправности, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии