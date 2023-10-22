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Самолет, летевший из Сочи в Пермь, был вынужден вернуться на стоянку из-за технической проблемы

Самолет, летевший из Сочи в Пермь, был вынужден вернуться на стоянку из-за технической проблемы

Неисправность была обнаружена во время взлета.Самолет авиакомпании «Икар», выполняющий рейс Сочи — Пермь был вынужден был вернуться на стоянку в аэропорту Адлера из-за обнаруженной технической неисправности, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

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