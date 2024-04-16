В России призвали установить размер минимального оклада на уровне МРОТ

В России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Такой закон от фракции «Справедливая Россия — За правду» с поправками в Трудовой кодекс внесут в Государственную думу 16 апреля.
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