Министр Мурашко: при проблемах с зарубежными лекарствами их будут заменять

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в интервью РИА Новости, что Россия обладает значительными компетенциями в фармацевтике, и если какая-либо иностранная компания решает поступать нечестно, то правительство Российской Федерации может принять решение о запуске собственного производства аналогичного препарата.