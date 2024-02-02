Министр Мурашко: при проблемах с зарубежными лекарствами их будут заменять

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в интервью РИА Новости, что Россия обладает значительными компетенциями в фармацевтике, и если какая-либо иностранная компания решает поступать нечестно, то правительство Российской Федерации может принять решение о запуске собственного производства аналогичного препарата.
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