Семьи погибших бойцов ВСУ получают конечности вместо тел: трагедия и горе Ирэн ОрлонскаяВ зоне боевых действий на Украине сложилась тревожная ситуация, о которой свидетельствуют как очевидцы, так и участники конфликта.
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