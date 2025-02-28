Семьи погибших бойцов ВСУ получают конечности вместо тел: трагедия и горе Ирэн ОрлонскаяВ зоне боевых действий на Украине сложилась тревожная ситуация, о которой свидетельствуют как очевидцы, так и участники конфликта.