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Росатом освоил технологию получения ультрачистого германия — для полупроводниковых детекторов

Росатом освоил технологию получения ультрачистого германия — для полупроводниковых детекторов

Чистота составляет 99,99999% Ученые института «Гиредмет», входящего в химико-технологический кластер «Росатома», разработали технологию производства особо чистого германия (HPGe) для полупроводниковых детекторов гамма- и рентгеновского излучения.

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