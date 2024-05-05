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Нганну похоронил сына: «Коби увидел всю выраженную вами любовь»

«Во время похорон Коби на небе появилась радуга. Коби увидел всю любовь, выраженную вами, ребята. Он родился королем и ушел королем», − написал в соцсетях тяжеловес PFL и боксер Фрэнсис Нганну.

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