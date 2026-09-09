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Захарова призвала Европу осознать масштабы России на примере Коми

Захарова призвала Европу осознать масштабы России на примере Коми

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила размеры Республики Коми и всей Германии, комментируя планы европейских лидеров по наращиванию военной поддержки киевского режима.

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