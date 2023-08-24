Маск хочет подать в суд на фонд Сороса из-за подавления свободы слова

Global Look Press/www.imago-images.de Американский предприниматель, владелец социальной сети Х Илон Маск намерен подать в суд на фонд "Открытое общество"*, который принадлежит финансисту Джорджу Соросу, за попытки добиться ограничений свободы слова.
Global Look Press/www.imago-images.de Американский предприниматель, владелец социальной сети Х Илон Маск намерен подать в суд на фонд "Открытое общество"*, который принадлежит финансисту Джорджу Соросу, за попытки добиться ограничений свободы слова.
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