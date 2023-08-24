РЕН ТВ

195 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Какой придурок ставит лайки?Он что тупой ведь мы все на грани смерти.Забыть про рыбу,только в болоте ловить осталось ...Насколько опасен ...
  • Олег Тимофеев
    Поскольку изнасилование было внезапным ей положены алименты как ветерану пострадавшему от чужеземцев.Продавца магазина...
  • Эльдар Алиев
    УродПрохожий напал на...

Маск хочет подать в суд на фонд Сороса из-за подавления свободы слова

Маск хочет подать в суд на фонд Сороса из-за подавления свободы слова

Global Look Press/www.imago-images.de Американский предприниматель, владелец социальной сети Х Илон Маск намерен подать в суд на фонд "Открытое общество"*, который принадлежит финансисту Джорджу Соросу, за попытки добиться ограничений свободы слова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх