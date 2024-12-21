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Самая продуктивная связка в топ-лигах – у «Байера»! Шик забил 6 голов с передач Виртца

Самая продуктивная связка в топ-лигах – у «Байера»! Шик забил 6 голов с передач Виртца

5:1 с «Фрайбургом». «Байер» разнес «Фрайбург» (5:1) безумной связкой: Флориан Виртц сделал три ассиста на Патрика Шика! У Шика покер, а Виртц не забил пенальти Виртц начал с неудачи: на 33-й минуте заработал пенальти и сам же его запорол.

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