5:1 с «Фрайбургом». «Байер» разнес «Фрайбург» (5:1) безумной связкой: Флориан Виртц сделал три ассиста на Патрика Шика! У Шика покер, а Виртц не забил пенальти Виртц начал с неудачи: на 33-й минуте заработал пенальти и сам же его запорол.