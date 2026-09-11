Эксперт Хрулев рассказал о паузе в графике выхода на пенсию в 2027 году

Пауза в общем графике выхода на страховую пенсию по старости возникнет в России в 2027 году: новой возрастной группы, которая достигнет установленного пенсионного возраста на общих основаниях, в этот год не будет.
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