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Татар-информ

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Эксперт Хрулев рассказал о паузе в графике выхода на пенсию в 2027 году

Эксперт Хрулев рассказал о паузе в графике выхода на пенсию в 2027 году

Пауза в общем графике выхода на страховую пенсию по старости возникнет в России в 2027 году: новой возрастной группы, которая достигнет установленного пенсионного возраста на общих основаниях, в этот год не будет.

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