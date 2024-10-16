Новосибирцы стали пешками в большой войне управляющих компаний

Очередной скандал в сфере жилищно-коммунального хозяйства разразился в Новосибирске. Две управляющие компании в борьбе за обслуживание домов стали применять самые грязные методы в виде подделки протоколов собственников жилья – такие обвинения звучат из уст представителей двух противоборствующих УК.
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