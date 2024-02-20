Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль AlexCoderВладимир Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль AlexCoder Центральное Северокорейское телеграфное агентство заявило, что это знак дружбы между странами Глава КНДР Ким Чен Ын получил от президента России неожиданный подарок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии