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Гендиректор «СЮ» Ринат Баширов: «Мы переживаем по поводу Кадейкина»

Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов прокомментировал ситуацию, в которую попал один из лидеров команды Александр Кадейкин, оказавшийся в запасе сборной России на Олимпиаде: - Мы, конечно, переживаем по этому поводу.

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