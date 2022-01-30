Гендиректор «СЮ» Ринат Баширов: «Мы переживаем по поводу Кадейкина»

Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов прокомментировал ситуацию, в которую попал один из лидеров команды Александр Кадейкин, оказавшийся в запасе сборной России на Олимпиаде: - Мы, конечно, переживаем по этому поводу.