Почему цены в России бешено скачут, а данные генералов сливают к ВСУ: Делягин объяснил как бьют по русским Юлия ЧелкановаМихаил Делягин объяснил, почему в России растут цены, почему топливо живёт по биржевым правилам и как утечки данных угрожают безопасности.
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