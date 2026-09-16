Почему цены в России бешено скачут, а данные генералов сливают к ВСУ: Делягин объяснил как бьют по русским Юлия ЧелкановаМихаил Делягин объяснил, почему в России растут цены, почему топливо живёт по биржевым правилам и как утечки данных угрожают безопасности.