Топ-15 спектаклей московских театров в январе

Легендарная рок-опера «Юнона и Авось» предоставлено Пресс-службой «Юнона и Авось» – одна из самых известных рок-опер на российской сцене! Авторская версия русского композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского будет представлена в Большом зале Кремлевского дворца.
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