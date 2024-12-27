Топ-15 спектаклей московских театров в январе

Легендарная рок-опера «Юнона и Авось» предоставлено Пресс-службой «Юнона и Авось» – одна из самых известных рок-опер на российской сцене! Авторская версия русского композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского будет представлена в Большом зале Кремлевского дворца.