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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станос: «Я больше не тренирую Райзена. Я тренирую Сибскану»

«Кто-то из вас, возможно, расстроится. Кто-то обрадуется. Кто-то напишет мне, что я плохой человек. Но жизнь одна, и со мной тоже так часто поступали люди, которым я доверял.

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