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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер о 18-м месте Лоусона: «Быть напарником Макса – все равно что гоняться с машиной. Нельзя судить Лиама»

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал 18-е место Лиама Лоусона в квалификации к Гран-при Австралии.

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