Клычков вошёл в ТОП-10 губернаторов по доле негативных упоминаний в социальных сетях

Центр политической конъюнктуры представил традиционный ноябрьский рейтинг губернаторов герои соцсетей В целом, как отмечено в исследовании, в ноябре зафиксирован рост упоминаемости глав российских регионов на 6%, с 1,28 млн до 1,37 млн сообщений.