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Клычков вошёл в ТОП-10 губернаторов по доле негативных упоминаний в социальных сетях

Клычков вошёл в ТОП-10 губернаторов по доле негативных упоминаний в социальных сетях

Центр политической конъюнктуры представил традиционный ноябрьский рейтинг губернаторов герои соцсетей В целом, как отмечено в исследовании, в ноябре зафиксирован рост упоминаемости глав российских регионов на 6%, с 1,28 млн до 1,37 млн сообщений.

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