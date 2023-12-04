ЦПВС: Сирийский военный погиб в результате обстрелов боевиков в Сирии

Замглавы ЦПВС на территории Сирийской Арабской Республики Вадим Кулить поделился информацией о том, что к каким последствиям привели артиллерийские атаки, которые проводились боевиками террористических групп.
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