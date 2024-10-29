Звёзды до и после похудения

Вес – не показатель успешности как обычного человека, так и артиста. Казалось бы – места в кино хватит всем типажам, сцена широкая, для каждого найдется подходящая роль, амплуа, занятие, так чего же все так стремятся к стройности? Одних регулярно приглашают для исполнения пышнотелых персонажей.
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