Звёзды до и после похудения

Вес – не показатель успешности как обычного человека, так и артиста. Казалось бы – места в кино хватит всем типажам, сцена широкая, для каждого найдется подходящая роль, амплуа, занятие, так чего же все так стремятся к стройности? Одних регулярно приглашают для исполнения пышнотелых персонажей.