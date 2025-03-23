Сами голодали, а им посылали: как СССР спасал голодную Финляндию, а они даже об этом не вспоминают Ольга БезродняяВетры Второй мировой войны принесли множество страданий и лишений, но также сложились интересные и необычные союзы.
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