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Сами голодали, а им посылали: как СССР спасал голодную Финляндию, а они даже об этом не вспоминают

Сами голодали, а им посылали: как СССР спасал голодную Финляндию, а они даже об этом не вспоминают

Сами голодали, а им посылали: как СССР спасал голодную Финляндию, а они даже об этом не вспоминают Ольга БезродняяВетры Второй мировой войны принесли множество страданий и лишений, но также сложились интересные и необычные союзы.

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