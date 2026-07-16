Россия и Украина проведут обмен телами погибших военных сегодня

Сегодня запланирован обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Источник RT сообщил, что в прошлый раз, 18 июня, Россия передала 522 тела украинских боевиков, а Украина вернула 33 тела русских бойцов.
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