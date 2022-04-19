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Кадры из московского хостела, где женщину облили кислотой

Вчера на востоке Москвы жительницу хостела облили кислотой. РЕН ТВ побывал на месте преступления. На кадрах запечатлено двухэтажное здание, где произошла трагедия, а также домик сторожа, который на момент съемки отсутствовал на рабочем месте.

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