Кадры из московского хостела, где женщину облили кислотой

Вчера на востоке Москвы жительницу хостела облили кислотой. РЕН ТВ побывал на месте преступления. На кадрах запечатлено двухэтажное здание, где произошла трагедия, а также домик сторожа, который на момент съемки отсутствовал на рабочем месте.