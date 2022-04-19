Кадры из московского хостела, где женщину облили кислотой

Вчера на востоке Москвы жительницу хостела облили кислотой. РЕН ТВ побывал на месте преступления. На кадрах запечатлено двухэтажное здание, где произошла трагедия, а также домик сторожа, который на момент съемки отсутствовал на рабочем месте.
Вчера на востоке Москвы жительницу хостела облили кислотой. РЕН ТВ побывал на месте преступления. На кадрах запечатлено двухэтажное здание, где произошла трагедия, а также домик сторожа, который на момент съемки отсутствовал на рабочем месте.
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