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Дональд Трамп об обмене Бута на Грайнер: «Какой глупый и непатриотичный позор для США»

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнее руководство страны за обмен россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер.

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