В Одесской области после атаки БПЛА загорелся маслоэкстракционный завод

В Черноморске Одесской области начался крупный пожар после ударов российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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