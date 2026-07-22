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«Жарко круглый год»: губернатор Вениамин Кондратьев — о турпотоке, миллиардных инвестициях и будущем курортов Кубани

«Жарко круглый год»: губернатор Вениамин Кондратьев — о турпотоке, миллиардных инвестициях и будущем курортов Кубани

Краснодарский край уверенно удерживает статус главного курортного региона России: свыше 7 миллионов туристов с начала 2026 года, 215 туристических инвестпроектов на 1,5 триллиона рублей и ставка на всесезонный отдых.

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