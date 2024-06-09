Аналитик из Польши Лукаш Ястржебски рассказал, что Запад активно подталкивает мир к новой глобальной, в том числе ядерной войне – и всё это он делает для достижения конкретных целей, которую эксперт публично озвучил.
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