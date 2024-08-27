Медведев: приход во власть участников СВО — это веление времени

Вступление во власть участников спецоперации является требованием времени. Об этом на встрече с бойцами СВО, участвующими в Едином дне голосования 2024 года, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
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