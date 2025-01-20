Представлен обновленный микровэн Suzuki Solio[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 2020 году на японском рынке дебютировал микровэн Suzuki Solio четвертого поколения, который стал крупнее и практичнее предшественников.
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