Ростех открывает производственно-учебный центр на Казанском вертолетном заводе

Казанский вертолетный завод (КВЗ) готовится открыть производственно-учебный центр в 2024 году. Соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров было подписано главой Татарстана Рустамом Миннихановым и генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
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