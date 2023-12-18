Ростех открывает производственно-учебный центр на Казанском вертолетном заводе

Казанский вертолетный завод (КВЗ) готовится открыть производственно-учебный центр в 2024 году. Соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров было подписано главой Татарстана Рустамом Миннихановым и генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.