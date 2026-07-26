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Аргументы и Факты

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В Калифорнии при стрельбе на вечеринке погиб один человек

В Калифорнии при стрельбе на вечеринке погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб и шесть получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Калифорния, сообщил офис шерифа округа Санта-Клара на своей странице в социальной сети Facebook*.

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