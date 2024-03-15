🇷🇺 Почти полмиллиона крымчан сегодня отдали голос на выборах Президента РФ. Рассказываем, как прошёл первый день голосования Сегодня в 8:00 больше тысячи избирательных участков открылись в республике.
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🇷🇺 Почти полмиллиона крымчан сегодня отдали голос на выборах Президента РФ. Рассказываем, как прошёл первый день голосования Сегодня в 8:00 больше тысячи избирательных участков открылись в республике.