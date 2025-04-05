FT: Киев расследует утечку нового соглашения с США с использованием полиграфа

На Украине расследуют утечку последнего проекта сделки с США по редкоземельным металлам. Для этого используют тесты на полиграфе, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
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