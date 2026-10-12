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Ивановские новости

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БПЛА-опасность и ограничения полетов объявлены в Ивановской области

БПЛА-опасность и ограничения полетов объявлены в Ивановской области

Из-за беспилотной опасности, которую только что объявили по всей области, временно закрыли аэропорт Южный, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажей.

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