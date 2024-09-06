Сбивший шесть дронов ВСУ российский боец раскрыл их особенности. На удар по ним есть лишь минуты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали скидывать с беспилотников снаряды мощнее, чем раньше, рассказал сбивший шесть дронов «Баба-яга» казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев.
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