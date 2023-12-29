Когда главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов заявляет об опасности со стороны России, поскольку его страна находится в 1500 километрах от нее, это говорит о шизофрении либо о пропагандистской стратегии.
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