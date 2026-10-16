Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о форварде Артёме Дзюбе. «Может ли Дзюба найти команду и продолжить карьеру? Конечно, может! Только не Дзюба должен искать команду, а команда должна ему позвонить и сказать: «Приходи к нам».